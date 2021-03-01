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Президент поручил выяснить, почему 160 выпускников не справились с итоговым сочинением

Президент поручил выяснить, почему 160 выпускников не справились с итоговым сочинением

В своём телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский рассказал, что получил информацию о том, что 160 выпускников не справились должным образом с сочинением, написание которого является своего рода допуском к сдаче ЕГЭ. Глава государства назвал этот показатель удручающим, передает novostipmr.com.

Вадим Красносельский поручил проанализировать ситуацию, выяснить причины такого результата, детально изучить каждую неудовлетворительно оцененную творческую работу «для понимания сути и глубины проблемы, видения картины в целом».

«Дети, конечно, не должны стать заложниками ситуации. Вопрос требует консультаций, поиска обоснованного и разумного решения», - подчеркнул Президент.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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