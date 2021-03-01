Данный документ был разработан на основании рекомендаций ВОЗ и позволяет Украине получать COVID-вакцины по программе COVAX. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины О лекарственных средствах относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства № 1353-IX, который парламент принял 19 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Данный документ, отметили в пресс-службе, был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения, передает korrespondent.net.
"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.
Согласно закону теперь после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от коронавируса центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабмина может принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением COVID-вакцин.
"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов от COVID-19", - подчеркнули в пресс-службе.
Если же у гражданина такие последствия будут наблюдаться, то государство обеспечит соответствующие компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом Министров.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
Напомним, что ранее Рада одобрила закон о снятии ответственности с производителей за последствия вакцинации. В законопроект также внесли правку, которой медработники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.
Позже стало известно, что в Украине создадут фонд помощи пострадавшим от вакцинации. korrespondent.net