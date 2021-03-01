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Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня

Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня

Документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19, заявил еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI, пишет korrespondent.net.

Как отметил Бретон, сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

"Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Этот сертификат будет согласован между государствами-членами; европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут запросить его в своей стране. Его цель - "восстановить движение, обрести нормальную жизнь" и "способность двигаться без риска для себя или других", - сказал Бретон.

Напомним, что ранее в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Сертификат будет содержать данные о тестах на COVID-19, а также о сроках перенесенной болезни.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:34
  • DTV
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