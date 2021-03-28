Dnestr.TV

 
0

Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. Кроме того, Чубаров и Джемилев — лидеры экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.

Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
О том, что Крым подаст иск к организаторам водной блокады, Константинов заявлял и ранее. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.

Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.
ria.ru
  • Сегодня, 18:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна