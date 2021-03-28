Иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — сказал он РИА Новости.
По словам Константинова, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве. Кроме того, Чубаров и Джемилев — лидеры экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым. О том, что Крым подаст иск к организаторам водной блокады, Константинов заявлял и ранее. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев полностью перекрыл канал.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и за счет водохранилищ естественного наполнения, но за последний год те существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате на полуострове ввели режимную подачу воды, а водоснабжение Симферополя переориентировали в основном на артезианские источники. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на решение этой проблемы направили около 50 миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Экстремистская организация, запрещенная в России. ria.ru