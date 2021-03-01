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В Молдове продолжают снижаться темпы расширения площадей новых ореховых садов

В Молдове продолжают снижаться темпы расширения площадей новых ореховых садов

Руководители сельхозпредприятий, специализирующихся на производстве посадочного материала орехоплодных культур, отмечают, что реализация саженцев для закладки новых садов грецкого ореха в 2021 году идет медленно.

По сведениям Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA, в прошлом году в Молдове был зафиксирован наибольший (в сравнении с другими плодовыми породами) спад высадки новых плантаций в сегменте орехоплодных культур: если в 2019 году было заложено почти 1,2 тыс. га ореховых плантаций, то в 2020 – лишь 163 га, передает east-fruit.com

По мнению специалистов Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы (UAPCN), нисходящая динамика закладки новых садов объясняется несколькими причинами. Во-первых, некоторым разочарованием после «ажиотажной моды на выращивание орехов в прошлом десятилетии». В тот период на уровне Минсельхоза и подведомственных ему организаций поощрялось выращивание грецкого ореха многочисленных местных сортов. В последние несколько лет ореховоды отмечают резкое снижение продуктивности этих садов, вызванное как недостатками самих сортов, так и примитивными агротехнологиями (в частности, крайне недостаточное внимание к режимам минерального питания растений).

В условиях участившихся и ужесточившихся засух эти проблемы приобрели критический характер. Вместо обещанных авторами сортов и питомниководами урожаев грецкого ореха на уровне 1-3 тонн/га, ореховоды зачастую получают продукции не более 0,5 т/га. В последние два-три года владельцы таких садов пытаются исправить ситуацию за счет повышения уровня агротехнологий и перепрививки на базе зарубежных сортов. Иногда это дает неплохой результат, иногда – нет.

Второй причиной снижения темпов закладки новых садов операторы орехового рынка считают нестабильность орехового бизнеса, высокую волатильность закупочных и экспортных цен на орех, в среднем – их постепенное снижение.

Наконец, третья причина нисходящей динамики обновления плантаций – изменение преобладающих схем посадки новых садов: с менее плотных (до 80-100 деревьев на гектар) на более плотные. Фактически, речь идет о постепенной переориентации ореховодства с экстенсивных на интенсивные плантации.

east-fruit.com
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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