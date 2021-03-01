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В республике открывается 11 пунктов для вакцинации от COVID-19

В республике открывается 11 пунктов для вакцинации от COVID-19

Президент ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале сообщил о том, что в Приднестровье начинается вакцинация граждан от коронавируса. В республике открывается 11 пунктов.

Сейчас в наличии только AstraZeneca. Глава государства подчеркнул, что прививка делается исключительно по желанию граждан. В первую очередь будут прививаться медики.

"Если спрос среди работников сферы здравоохранения будет невелик, возможность привиться будет предоставлена любому жителю республики", - добавил Президент.

Также, Вадим Красносельский отметил, что на текущей неделе планирует, в ходе рабочего визита, посетить Москву

"По российской вакцине "Спутник V" переговоры продолжаются. На текущей неделе планирую лично побывать с рабочим визитом в Москве" - пишет глава государства

В республике открывается 11 пунктов для вакцинации от COVID-19
  • Сегодня, 10:41
  • DTV
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