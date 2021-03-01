На базе Министерства внутренних дел Приднестровья возобновил работу централизованный кризисный центр. Цель – повышение эффективности контроля состояния здоровья граждан, переболевших COVID-19, а также оказание иной консультативной помощи приднестровцам в рамках проводимых мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Об этом на заседании Оперштаба при Президенте сообщил Руслан Мова, передает пресс-центр МВД ПМР.
«Этот кризисный центр обслуживает: Тирасполь, Бендеры и Слободзейский район. Единовременно в нём смогут работать до 30 операторов, включая студентов старших курсов медицинского факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Северная зона ПМР, от Григориопольского до Каменского районов, закреплена за территориальным кризисным центром, осуществляющим работу на базе Рыбницкого ОВД», – конкретизировал руководитель Оперштаба.
Главная задача оптимизации – улучшение качества оказываемой гражданам помощи, связанной с их обращениями в кризисные центры. Акцент делают и на привлечении дополнительных сил в территориальные ОВД, в том числе к проверочным профилактическим мероприятиям по недопущению распространения коронавирусной инфекции. mvdpmr.org