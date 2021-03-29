В Приднестровье стартовала вакцинация от коронавируса. Первым в стране привился главврач Республиканской клинической больницы Игорь Тостановский. Ему ежедневно приходится наблюдать пациентов ковид-госпиталей.
«Все в порядке, надо идти работать», - сказал после прививки Игорь Тостановский.
Следующим вакцинировался врач-эндоскопист - хирург РКБ Геннадий Грибенчиков.
«Для меня это обычная инъекция, но сознание того, что это шаг к сохранению моего здоровья, является для меня основополагающим фактором. Для меня не принципиально, какая вакцина. Препарат AstraZeneca прошел сертификацию, есть уже клинические допуски использования этой вакцины. Мы живем в маленькой стране и должны доверять мировой практике. Та вакцина, которая первая пришла, ту и будем использовать. Ну и, конечно же, мы ждем поступления и другой вакцины. Прививаться необходимо, чтобы обезопасить себя и своим примером показать, что вакцинация – это реальность сегодняшнего дня», - отметил Геннадий Грибенчиков.
Как сообщили в Минздраве, всего прививку сегодня получили 10 врачей РКБ, принимающих активное участие в лечении больных COVID-19. Вторая доза вакцинации потребуется через 8 недель. Пока будут прививать только врачей, работающих в ковид-госпиталях. Списки желающих привиться завтра уже формируются. Всего в Приднестровье открывают 11 прививочных пунктов, по которым распределили 900 доз AstraZeneca.
«В одном флаконе – доза на 10 человек. Чтобы максимально использовать флакон, формируется группа из 10 человек», - пояснил Геннадий Грибенчиков.
Перед прививкой человек проходит стандартную процедуру: терапевт уточняет аллергологический анамнез, опрашивает на предмет хронических, сопутствующих заболеваний, оценивает общее состояние. Только после этого осуществляется инъекция. Активное наблюдение за привитым проводится в течение первых 15 минут, передает novostipmr.com.
Своими ощущениями после прививки поделилась врач-инфекционист РКБ Емилия Теишану.
«Обычные ощущения, мы же не первый раз прививаемся. Я ждала вакцину. Ждала, когда начнется вакцинация, потому что это единственный шанс, чтобы мы приостановили вспышки пандемии. Сомнений не было, я всегда за вакцинацию. Не имеет значение, какая вакцина. После прививки может быть только местная какая-то боль и может быть несколько дней температура, но это не страшно, это обычная реакция организма на любую вакцинацию», - сказала Эмилия Тиешану.
Напомним: в Приднестровье прибыло 1 810 доз вакцины AstraZeneca. Вакцинация в республике будет проводиться на добровольной основе.
Ожидается, что 5 апреля в Приднестровье прибудет партия вакцины Pfizer. Препарат может храниться всего пять дней, поэтому его необходимо будет использовать в течение указанного срока.
Относительно российской вакцины «Спутник V» определённости пока нет. Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в ближайшие дни отправится в Москву для решения на месте этого вопроса. novostipmr.com