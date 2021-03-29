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С апреля начнёт действовать запрет на рыбалку

С апреля начнёт действовать запрет на рыбалку

С начала апреля на территории Приднестровья вводится запрет на рыбную ловлю в нерестовый период. Запрет традиционный и вводится согласно приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 16 марта 2021 года № 76 «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42)» (регистрационный № 10094 от 26 марта 2021 года).

Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, в период нереста запрещается рыболовство, если иное прямо не предусмотрено правовыми актами Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, в следующие сроки:

а) с 1 апреля по 14 июня в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище;

б) с 15 апреля по 15 июня в Кучурганском водохранилище, остальных рыбохозяйственных водоемах Приднестровской Молдавской Республики.

Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число запрета включительно и могут быть перенесены Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР на 15 дней в ту или иную сторону в зависимости от гидрометеорологических условий.

Установленные сроки нерестового запрета не распространяются на рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры), а также на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

ecology-pmr.org


  • Сегодня, 15:40
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