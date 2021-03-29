В ходе него был представлен проект благоустройства центральной части города. В работе архитектурно-градостроительного и художественного совета принял участие глава Роман Иванченко. К обсуждению также привлекли представителей горсовета и общественности.
По поручению Президента Приднестровской Молдавской Республики Государственной администрацией г. Бендеры проработано архитектурно-планировочное решение масштабной реконструкции центра города в 2021 году. Согласно проекту основные преобразования придутся на улицу Ленина, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
К слову, это главная улица центрального района Бендер. Своим геометрическим местоположением на карте города она, проходя с запада на восток, разделяет район по горизонтальной оси практически на две равные составные части.
Еще в период существования Советского Союза поднимался вопрос о создании вдоль улицы Ленина пешеходной зоны с ограничением движения транспортных средств на всем ее протяжении. Авторы проекта взяли за основу старую концепцию, однако дополнили ее элементами современной городской среды.
Реализация проекта предполагает изменение организации улично-дорожной сети, в которую также включат велосипедные дорожки, устройство парковочных мест и безопасных пешеходных переходов.
Новый облик обретут существующие зоны отдыха, расположенные вдоль улицы Ленина. Это, в частности, скверы перед ДК Ткаченко и на площади Освобождения, а также территория музея под открытым небом. Дальнейшее развитие получит и сквер 10-летия УВД города Бендеры.
Будут облагорожены территории вдоль зданий по адресам: ул. Ленина, 12, 22 и 25, ул. Шестакова, 41, а также перед аптекой № 143. В рамках реконструкции центральной части города также планируется создание так называемой тропы здоровья вдоль берега Днестра, которая предполагает соединение набережной и парка А. Невского.
«При разработке проекта мы поднимали вопрос – кому мы отдаем приоритет. Было решено, что на первом месте у нас будут пешеходы, на втором велосипедисты, а на третьем – автомобилисты. Это практика, свойственная для всех современных городов», - отметил в ходе градсовета глава города Роман Иванченко.
Для реализации проекта планируется привлечь средства из разных источников. Это прежде всего Фонд капвложений, а также Дорожный фонд, инвестпрограммы предприятий и прочие.
«Мы попытались собрать все имеющиеся источники финансирования, чтобы централизовано провести работы. Думаю, что глобально у нас получится все это реализовать», - сказал глава города.
В целом же проект благоустройства центральной части города, по его словам, будет вынесен на суд общественности, подвергнется доработкам и корректировкам.
«Еще планируется наполнение малыми формами – это скамейки, современные опоры освещения и прочее. Все предусмотреть в этой презентации было невозможно. И поэтапно мы эти моменты будем решать», - пояснил Роман Иванченко.
Он также отметил, что в этом году изменениям может быть подвергнута и территория перед Преображенским собором, чтобы вместе с обновленным сквером она представляла собой единый ансамбль.
"Наша общая задача - делать наш город комфортнее и уютнее. Поэтому в первую очередь проект будет реализован для бендерчан. Второстепенная задача – создание мест, привлекательных для туристов", - сказал Роман Иванченко.
Начать работы по благоустройству улицы Ленина планируется от ДК им. Павла Ткаченко и закончить реконструкцией площади перед "Черным забором" и музеем «Паровоз».
«Предварительные расчеты показывают, что средств, чтобы соединить полностью эти два участка, нам не хватит, но мы будем делать все, чтобы максимально возможную часть мы смогли отремонтировать капитальным образом», - подчеркнул глава.
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