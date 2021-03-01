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За дрифт будет полагаться административная ответственность

За дрифт будет полагаться административная ответственность

Глава Правительства подписал дополнения в Постановление от 2 июня 2017 года № 126 «Об утверждении Правил дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики». Так, документом расширен ряд запретов для водителей транспортных средств. Теперь среди таких как, управление автомобилем в состоянии опьянения, передача управления лицам, находящимся в состоянии опьянения, пересечение организованных колонн, использование во время движения телефона и других появился пункт «дрифт».

Водителями, зачастую, осуществляется дрифтование с превышением нормативов уровня шума, нарушая тишину и покой граждан в ночное время суток.

«В связи с этим необходимо вводить дополнительные меры повышения безопасности на дороге, предупреждения и снижения аварийности. В целях повышения безопасности на дороге, предупреждения и снижения аварийности, данным проектом предлагается запретить водителям осуществлять дрифтование, выражающиеся в намеренном управляемом заносе автомобиля на максимально возможной для удержания на дороге скорости и угла к траектории», - отмечается в пояснительной записке к документу, сообщает пресс-служба Правительства.

Следует отметить, что вопрос с водителями, прибегающими к дрифту, был поднят на одном из Координационных советов по минимизации финансовых и экономических потерь предприятий и населения, когда к Главе Правительства обратились жители домов, прилегающих к железнодорожному вокзалу. Зачастую на привокзальной площади устраивались гонки на автомобилях в ночное время, что мешало отдыху горожан. Выход нашли: МВД установило в этой локации знак «Движение запрещено». Далее разработали дополнения в ПДД. Теперь за дрифт будет полагаться административная ответственность.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 09:40
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