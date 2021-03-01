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Песков: контакты РФ и Молдавии не прекращаются, несмотря на упор Санду на евроинтеграцию

Песков: контакты РФ и Молдавии не прекращаются, несмотря на упор Санду на евроинтеграцию

Отвечая на вопрос о том, с какими странами у России хорошие отношения, пресс-секретарь президента назвал "все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии"

Контакты России и Молдавии не прекращаются, хотя новая глава этого государства Майя Санду в меньшей степени привержена развитию отношений с Москвой. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном интервью газете "Аргументы и факты".

"Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут", - сказал он. Песков отметил очень тесные связи России с Молдавией. "Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте, - напомнил он. - И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией".

Отвечая на вопрос о том, с какими странами у России остаются хорошие отношения, Песков назвал "все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии". "У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС, - добавил он. - Кроме этого, еще один важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза - это Союзное государство России и Белоруссии". К числу близких партнеров РФ представитель Кремля отнес страны Латинской Америки и целый ряд европейских стран. "Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами - членами ЕС продолжается", - сказал он. Представитель Кремля напомнил также про африканские государства, которые "очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия - Африка", пишет ТАСС.

Однако Песков подчеркнул, что "говоря о друзьях, нужно было начать с Китая". Также он назвал Индию и заметил, что "дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе, может быть, кроме Австралии".
tass.ru
  • Сегодня, 09:57
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