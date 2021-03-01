В Молдове решение президента Санду обратиться в Конституционный суд для установления обстоятельств роспуска парламента разъединило депутатские лагеря.
Только представители ПДС высказывают удовлетворение решением главы государства и говорят, что потенциальные досрочные парламентские выборы приведут к чистке политического класса Республики Молдова. В то же время депутаты партии „Платформа DA”, ДПМ и партии „Pro Moldova” считают, что решение главы государства предполагает сохранение ещё на полгода правительства без полных полномочий, передает ipn.md
Депутаты от партии „Платформа DA” говорят, что проведение досрочных выборов может предположить еще полгода политической нестабильности. Это период, когда пандемический кризис обострится при действующем правительстве, которое не способно разблокировать внешнюю помощь.
„Если Конституционный суд подтвердит обстоятельства роспуска парламента, то у нас не будет правительства еще 5-6 месяцев, и этот пинг-понг между Додоном и Санду относительно правительства Чокоя продолжится, страной будет управлять существующее некомпетентное правительство. В течение всего этого периода мы не разблокируем внешнюю помощь, 2021 год потерян в социально-экономическом аспекте”, - сказал вице-председатель парламента, депутат от партии „Платформа DA” Александру Слусарь в эфире передачи „Cutia Neagră” на TV8.
В то же время депутаты от партии „Pro Moldova” обвиняют Майю Санду в стремлении к повышению рейтинга ПДС за счёт пандемического кризиса, а также в том, что президент лишь имитировала консультации с парламентскими фракциями.
„Опубликованный IMAS Опрос общественного мнения очень ясно показывает, что 71% населения считают, что дела идут в неправильном направлении, а 58% респондентов заявляют, что совсем не довольны деятельностью президента. Произошедшее в Президентуре не было консультациями, это не процесс участия в смысле соответствия конституционной норме. Все это время мы были зрителями дешевого шоу”, - сказал депутат партии „Pro Moldova” Влад Чеботарь.
С другой стороны, депутаты ПДС настаивают на идее досрочных выборов и заверяют, что сразу после них будет сформировано проевропейское правительство, которое сможет разблокировать отношения страны с внешними партнерами по развитию.
„Досрочные выборы - это не потребность определённой партии или президента, это необходимость общества. Нынешний парламент уже показал, на что способен. Есть очень много парламентариев, которые боятся потерять свои кресла, и теперь цинично спекулируют на этой всемирной напасти, на пандемии. Переходное правительство исключает возможность досрочных выборов”, - сказал депутат ПДС Серджиу Литвиненко.
Демократы говорят, что в ходе консультаций они предложили президенту альтернативу создания антикризисного правительства и последующего роспуска парламента на основе достижения консенсуса между всеми политическими партиями, но это предложение было отклонено главой государства.
„Мы все пришли к согласию выступить с публичным заявлением о создании правительства на ограниченный срок, чтобы затем провести досрочные выборы и не мучить ни народ, ни Конституционный суд. Это происходит, когда все партии заявляют, что нулевой приоритет – борьба с пандемией. Майя Санду создает чрезвычайно опасный прецедент, хочет - распускает парламент, не хочет - не распускает его”, - сказал депутат ДПМ Александру Жиздан.
Вчера президент Майя Санду подала в Конституционный суд обращение по поводу констатирования конституционных обстоятельств для роспуска действующего парламента. Обращение главы государства основано на двух неудачных попытках создать правительство. Кабинет министров назначенного премьер-министра Натальи Гаврилицы не набрал ни одного голоса в парламенте, а попытка облечь властью правительство во главе с Игорем Гросу провалилась из-за отсутствия кворума.