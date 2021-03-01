Dnestr.TV

 
0

Вакцина AstraZeneca сменила название. Теперь это Vaxzevria

Вакцина AstraZeneca сменила название. Теперь это Vaxzevria

Производитель вакцины от коронавирируса AstraZeneca решил изменить название препарата на фоне отказа стран им пользоваться из-за сообщений об осложнениях. Теперь вакцина будет называться Vaxzevria. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Название вакцины AstraZeneca изменили на Vaxzevria 25 марта 2021 года», — отметили в ЕМА.

При этом в агентстве медицинских продуктов Швеции подчеркнули, что изменится только название препарата, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает newsmaker.md.

Переименовать вакцину решили на фоне массового отказа от ее использования. Поводом послужили сообщения об образовании тромбов у привитых, что несколько раз привело к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

При этом Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
newsmaker.md
  • Сегодня, 10:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна