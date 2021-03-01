Производитель вакцины от коронавирируса AstraZeneca решил изменить название препарата на фоне отказа стран им пользоваться из-за сообщений об осложнениях. Теперь вакцина будет называться Vaxzevria. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
«Название вакцины AstraZeneca изменили на Vaxzevria 25 марта 2021 года», — отметили в ЕМА.
При этом в агентстве медицинских продуктов Швеции подчеркнули, что изменится только название препарата, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает newsmaker.md.
Переименовать вакцину решили на фоне массового отказа от ее использования. Поводом послужили сообщения об образовании тромбов у привитых, что несколько раз привело к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.
При этом Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca. newsmaker.md