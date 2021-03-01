В 2019 году по поручению Президента была реконструирована Аллея Героев на Борисовском кладбище города Бендеры. Это – место захоронения защитников ПМР, погибших, защищая республику от молдавских националистов. В том же 2019-м Вадим Красносельский инициировал централизованное изготовление и установку памятников у могил защитников, умерших в мирное время (речь идет не только об участниках боевых действий по защите Приднестровья, но и о ветеранах ВОВ и войны в Афганистане). За годы существования Приднестровской Молдавской Республики ушли из жизни многие. На бендерском кладбище появился целый квартал мест захоронения умерших героев. Вадим Красносельский считает, что эта территория должна быть должным образом ухожена. В рамках первого этапа (2019 год) за государственный счет установили полсотни каменных плит. В пандемийном 2020-м реализацию проекта приостановили, в нынешнем – продолжат, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства сегодня посетил бендерское кладбище, осмотрел место захоронения героев. Там сейчас около 130 могил. По президентскому поручению до 19 июня нынешнего года установят следующие 50 памятников. Постепенно однотипные плиты будут установлены у каждой могилы умершего защитника – с согласия родственников. Они же должны согласовать фотографию и данные, которые будут отражены на плите. Территория в целом будет ограждена живой изгородью и благоустроена. Президент считает, что аналогичные Аллеи Героев должны быть благоустроены в каждом городе республики – как дань памяти умерших защитников Отечества. president.gospmr.org