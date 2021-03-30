И. о. главы кабинета министров сообщил на заседании правительства, что обратится к парламенту с просьбой рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.
Члены правительства Молдовы предложили парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.
"Необходимость введения чрезвычайного положения вызвана ограниченными возможностями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья с учетом быстрого распространения заражения SARS-CoV-2", – сказано в тексте проекта-постановления кабмина, пишет sputnik.md.
Как пояснил исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский, введение чрезвычайного положения не предусматривает экономические ограничения.
"Чтобы предотвратить всякого рода домыслы, подчеркиваю, что ЧП не предполагает закрытие экономики и страны, а представляет собой инструмент, который расширяет действия государства... Уточняю, что в условиях ограниченного мандата мы не можем устанавливать сроки действия ЧП в надежде, что парламент утвердит их, исходя не из политических предпочтений, а из нужды управления кризисом", – сказал Нагачевский. По его словам, все меры, которые будут приниматься во время действия ЧП, должны широко обсуждаться.
И. о. премьера Аурелиу Чокой обратил внимание на то, что неоднократно обращался к парламенту и президенту с просьбой созвать спецзаседание парламента и совместно обсудить ситуацию в стране в условиях коронавируса, а представленные Минздравом на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья во вторник данные были достаточно красноречивы.
"Когда у этого временного правительства нет рычагов для принятия специфических мер, которые требуются для ограничения контактов среди населения, считаю абсолютно необходимым, чтобы этот вопрос обсудили в парламенте самым серьезным образом. И политики должны взять на себя часть ответственности за управление пандемическим кризисом в Молдове, предоставив временному правительству дополнительные рычаги для управления в условиях пандемии. На какой период – остается на усмотрение парламента", – отметил Чокой.
По его словам, отчет Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и рекомендация правительства рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения в стране будут переданы высшему законодательному органу.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.