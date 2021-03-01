Пятому президенту Украины пришлось силой прокладывать себе путь к трибуне парламента сквозь толпу "слуг народа". В Верховной Раде во вторник, 30 марта, произошла потасовка между народными депутатами, в которой участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Инцидент произошел во время выступления нардепа от Европейской солидарности Ирины Геращенко. В это время Порошенко шел по проходу к трибуне, но на пути встретил "слуг народа". Между ними и возникла толкотня, передает korrespondent.net.
Из-за чего произошла потасовка точно неизвестно, слышно лишь как спикер Дмитрий Разумков обратился к Порошенко с фразой: "Петр Алексеевич, я разберусь". После этого скандал стал стихать.
В свою очередь Ирина Геращенко заявила с трибуны, что нардеп от фракции Слуга народа находится в парламенте в состоянии алкогольного опьянения.
"В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины. Требуем по итогам пленарного заседания следующее: первое - Нацполиции (сейчас сняли депутатскую неприкосновенность) провести алкогольный тест народного депутата на фамилию "Ш"...",- сказала Геращенко.
А вторым пунктом требований у Геращенко стало изучение реальной стоимости очистки дверей и фасада ОП от надписей протестующих.
Позже нардеп Сергей Швец от Слуги народа прокомментировал журналистам обвинения Ирины Геращенко, заявив, что это политическая провокация, а алкоголь он не употреблял.
Напомним, в начале февраля в Раде также произошла потасовка. Ее вызвало предложение нардепа не пускать в парламент сотрудников закрытых телеканалов.
А в конце прошлого года два скандальных нардепа устроили толкотню перед телекамерами у входа в парламент. korrespondent.net