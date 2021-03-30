Глава ПСРМ Игорь Додон провел заседание парламентской фракции ПСРМ, где стороны проанализировали сложное социально-политическое и экономическое положение в стране, эпидемиологическую ситуацию и действия, которые необходимо предпринять для преодоления кризисов, с которыми сталкиваемся, пишет actualitati.md.
“Мы подтвердили, что вопрос номер один в повестке дня нашей страны и мира – борьба с пандемией. Мы были единодушны во мнении, что в ситуации, когда в Молдове ежедневно регистрируются новые антирекорды по количеству заражений и смертей, все усилия руководства страны должны быть направлены на срочную закупку нужного количества вакцин, чтобы перейти к массовой иммунизации граждан.
В связи с этим мы приветствовали готовность китайских властей как можно скорее передать нашей стране партию вакцины против COVID-19 по просьбе председателя парламента Зинаиды Гречаный.
В то же время было отмечено, что доставка в нашу страну российской вакцины «Sputnik-V» станет главной темой обсуждений, которые я проведу в Москве на этой неделе.
Мы по-прежнему твердо придерживаемся позиции, что сейчас приоритетом номер один является здоровье и жизнь людей, обеспечение страны вакциной, а досрочные парламентские выборы и любые другие выборы должны быть отложены до стабилизации ситуации.
В этом контексте я предложил своим коллегам обратиться к властям Гагаузской автономии с предложением перенести на более поздний срок выборы в Народное собрание, намеченные на 16 мая.
Здоровье и жизнь людей намного важнее политической борьбы!”, – отметил Додон. actualitati.md