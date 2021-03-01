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Берлин прекратит прививать пациентов младше 60 лет вакциной AstraZeneca

Берлин прекратит прививать пациентов младше 60 лет вакциной AstraZeneca

В Берлине прекращают прививать пациентов старше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca, сообщила во вторник сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи.

По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке, Калайчи сослалась на новые данные о возможных побочных эффектах препарата, передает interfax.ru

Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин старше 55 лет сообщил ряд берлинских клиник. "Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок AstraZeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки", - сказано в сообщении берлинской университетской клиники Charite, крупнейшего больничного комплекса в городе.

Помимо Charite, где работает 19 тысяч человек, от препарата отказались клиники больничной сети Vivantes со штатом в 17 тысяч человек.

По информации издания Tagesspiegel, в Charite от коронавируса привито две трети сотрудников, из этого числа 70% получили вакцину AstraZeneca.

interfax.ru
  • Сегодня, 04:52
  • DTV
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