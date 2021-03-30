Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.
Борьба с коронавирусом Как стало известно, особое внимание лидеры трех стран уделили координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращению дальнейшего распространения COVID-19.
"Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", — добавили в Кремле.
Ситуация на Украине Путин, Меркель и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подтвердили, что урегулирование должно основываться на минском "Комплексе мер" от 2015 года, альтернативы которому нет.
Президент России отметил, что для киевских властей важно в рамках ранее достигнутых договоренностей наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, а также юридически урегулировать особый статус Донбасса.
"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", — говорится в сообщении.
Белоруссия "При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — указали в пресс-службе российского лидера.
Ливия, Сирия, Иран и другая повестка Путин, Меркель и Макрон затронули и другие вопросы международной повестки. Так, говоря о ситуации в Ливии, они подтвердили, что стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.
Кроме того, участники переговоров отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, а на первый план выходит вопрос оказания гуманитарной помощи народу этой страны.
Говоря об иранской ядерной проблеме, руководители России, Германии и Франции поддержали сохранение СВПД и договорились согласовывать дальнейшие действия по этому вопросу.
В Кремле также отметили, что при обсуждении отношений между Москвой и Брюсселем Путин вновь заявил о готовности восстанавливать нормальное сотрудничество при условии встречной заинтересованности.
Меркель и Макрон в разговоре подняли вопрос о ситуации с Алексеем Навальным, на что им "были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".
В целом состоявшиеся переговоры были деловыми и откровенными, заключили в пресс-службе российского президента. ria.ru