В Молдове подняли вопрос управления своим имуществом в Украине. В частности, речь идет о потере санаториев, некоторые из которых находятся в Одесской области.
Свою позицию по этому вопросу 30 марта озвучил председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, передает mybusiness.md со ссылкой на usionline.com
Глава области рассказал, что 30 марта в Молдове состоялось заседание Высшего совета безопасности, где обсудили молдавские государственные базы отдыха в Украине.
Гриневецкий отметил, что в январе он виделся с президентом Молдовы, которая первым делом как раз и поинтересовалась вопросом собственности.
"Довольна интересная ситуация. Этот вопрос должен рассматриваться межправительственной комиссией как со стороны Молдовы, так и со стороны Украины. Это не полномочия местных органов.
Но (украинский – ред.) политический кризис не совпадает с политическим кризисом в Молдове – только у них изменится правительство, начинается формирование комиссии, у нас меняется правительство. Вот они никак не могут собраться и решить этот вопрос", – отметил глава ОГА.
По словам Гриневецкого, в Украине действительно есть много объектов, которые в советское время были построены Молдавской ССР, правопреемником которых является Молдова. В Одесской области – это базы отдыха в Сергеевке, санаторий «Молдова» в Одессе.
"Некоторые объекты, например, базы отдыха в Сергеевке, пытались выставить на продажу, но, честно, ничем это не закончилось", – резюмировал Сергей Гриневецкий.
Напомним, санаторий «Молдова» был построен в середине 1950-х годов. Здравницу, расположенную в Аркадии, окружает живописная зеленая зона, но фасад давно требует реставрации. В сентябре 2018 года на сессии горсовета участок под санаторием в 5 гектаров решили передать компании «Макстгрупп» с кипрскими корнями на 20 лет. Такое решение аргументировали тем, что город якобы терпит убытки, не получая арендную плату за территорию.
После этого начались судебные тяжбы между представителями Республики Молдова и Одесским горсоветом. Тогда впервые зашла речь о том, что на месте санатория может вырасти очередная высотка, и не одна.
В июле 2019 года МИД Украины отменил передачу земли, сославшись на продолжающиеся суды. Судебные тяжбы продолжаются.