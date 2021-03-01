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Лукашенко освободил БелАЭС от налога на прибыль до 2041 года

Лукашенко освободил БелАЭС от налога на прибыль до 2041 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом продлил для БелАЭС ряд льгот и освободил станцию от налога на прибыль, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны в среду.

"Принятым документом предусматривается продление периода освобождения Белорусской АЭС по 31 декабря 2041 года от обложения налогом на недвижимость и от земельного налога, а также освобождение по 31 декабря 2041 год от налогообложения налогом на прибыль, исчисления и перечисления в бюджет части прибыли", - сказано в комментарии пресс-службы. Отмечается, что указ разработан в целях "повышения эффективности деятельности Белорусской АЭС в период выполнения кредитных обязательств", передает ТАСС.

Новым документом вносятся изменения в указ от 2013 года "О реорганизации государственного учреждения "Дирекция строительства атомной электростанции". В соответствии с этим указом БелАЭС была освобождена от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до ввода в эксплуатацию.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006 с предоставлением государственного экспортного кредита РФ до $10 млрд. При этом обязательства белорусской стороны были позже реструктуризированы. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.
tass.ru
  • Сегодня, 10:49
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