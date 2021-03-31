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1 апреля в республике начнется весенний призыв

1 апреля в республике начнется весенний призыв

Согласно Указу Президента очередной призыв граждан на военную службу пройдет с 1 апреля до 30 июня с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Особенные меры безопасности будут соблюдаться во время медицинского обследования призывников.

В обязательном порядке все призывники пройдут флюорографическое обследование. Вместе с повесткой в военкомат они получают направление к рентгенологу, передает пресс-служба Министерства обороны.

На территорию военных комиссариатов призывники будут допускаться по одному, с соблюдением всех необходимых мер безопасности (измерение температуры, обработка рук дезинфицирующими средствами, установление безопасных расстояний). Врачи-специалисты проведут с ними беседы, осмотрят и проверят медицинские документы.

После прохождения медицинского обследования, призывная комиссия примет решение о призыве новобранцев. В назначенные в повестках дни, они отправятся на сборные пункты, где их распределят по подразделениям. Временной интервал между отправками призывников скорректирован с учетом карантинных мероприятий.

В этом году будет работать не один республиканский, а несколько территориальных пунктов распределения новобранцев. С целью нераспространения коронавирусной инфекции, они будут обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

С призывниками в день отправки спланировано в обязательном порядке проведение мероприятий термометрии, внешнего осмотра и опрос возможных жалоб на состояние здоровья как по прибытии в военные комиссариаты, так и на распределительных пунктах. Особенные меры безопасности будут применяться и во время транспортировки призывников к местам службы.

Курс подготовки молодого солдата призывники будут проходить на базе нескольких Учебных центров. По прибытии в воинские части в течение не менее 14 дней они будут проживать изолированно от остальных военнослужащих. Отдельные казарменные помещения уже готовятся к приему молодого пополнения. Питание и обучение новобранцев также будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки.

В особом порядке рассматриваются заявления граждан, имеющих право на освобождение или отсрочку от военной службы. Они будут приниматься в электронном виде: на сайте Министерства обороны в разделе «Электронная приемная» – «Отправить сообщение».

При возникновении иных ситуаций, препятствующих своевременному прибытию новобранца по повестке, также можно обратиться за разъяснением дистанционно – через сайт Министерства обороны, либо позвонив в военные комиссариаты по месту жительства.

Что нужно иметь с собой призывнику, прибывшему в военкомат?

Молодые люди прибывают в военкомат ко времени, указанному в повестке. Утром, перед прибытием призывнику следует провести термометрию (если показатели будут повышены – по прибытии безотлагательно сообщить сотруднику комиссариата). Прибыть в военкомат необходимо в защитной маске.

В повестке изложены требования к внешнему виду и указан перечень необходимых вещей, которые следует иметь при себе. Подробнее:

– следует явиться в исправной одежде и обуви по сезону;

– быть коротко стриженным;

– иметь при себе паспорт и приписное удостоверение;

– туалетные принадлежности: мыло, зубную щетку, зубную пасту, бритву, средства для бритья (индивидуально);

– можно иметь при себе мобильный телефон, но без доступа в интернет (пользоваться можно будет в свободные часы после ужина – с 20.00 до 22.00 и в выходные дни с 14.00 до 18.00).

В день призыва в военкомате медик опросит новобранцев о состоянии здоровья на момент прибытия. Сотрудники и медицинский персонал военкомата заранее обеспечены медицинскими масками и антибактерицидными средствами. Мероприятие проводится в соответствии с комплексом противоэпидемиологических мер.

Транспорт, которым призывники доставляются к месту службы, также проходит полную санитарную обработку.

Где и как будут служить призывники?

Новобранцы будут проходить службу в автономном от остальных военнослужащих казарменном городке. Карантин продлится две недели, в течение которых они пройдут курс подготовки молодых солдат.

В течение этого срока новобранцы осваивают азы строевой, тактической, огневой подготовки, изучают основные статьи и положения уставов, готовятся к принятию Военной присяги. В автономном казарменном помещении предусмотрено отдельное помещение для приема пищи, отдыха, просмотра телевизора.

Контроль за здоровьем молодых солдат проводится по всем нормам санитарно-эпидемиологического режима. Трижды в день проводится термометрия личного состава, дезинфекция рук перед приемом пищи, после проведения занятий, также проводится проветривание и санобработка дезинфицирующим раствором спальных помещений и столовой автономного городка.

Что будет после карантина?

В воинские части новобранцы отправляются после завершения двухнедельного курса подготовки молодых солдат и принятия Военной присяги. Как показывает практика, большинство новобранцев стремится проходить службу в подразделениях специального назначения. Еще в военкомате распределение по родам войск происходит с учетом индивидуальных качеств каждого призывника, в зависимости от их физической подготовки и гражданской специальности.

В воинских частях служба также организована с соблюдением всех необходимых противоэпидемических норм. Новобранцы получат более углубленные знания по ряду армейских дисциплин и продолжат оттачивать навыки по огневой, строевой и физической подготовке.
mopmr.org
  • Сегодня, 13:45
  • DTV
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