Вдовы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени, смогут получать две пенсии. Верховный Совет в окончательном чтении принял соответствующие дополнения в ряд законов. Законодательная инициатива была разработана группой депутатов Комитета по социальной политике и здравоохранению на основании обращений граждан. Подобные нормы закона существуют во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Мужья этих женщин, хоть и в мирное время, но служили, отдали долг нашему государству. И нужно понимать, сколько бы человек за свою жизнь мог принести доход семье. Мы считаем, что это абсолютно справедливо», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Вдовы военнослужащих будут иметь право на одновременное получение двух пенсий при условии, что женщина не вступила в новый брак.
«Когда мы вникли в этот вопрос, изучили опыт и практику других государств, мы посчитали, что необходимо защитить эту категорию граждан. Мы направили запросы во все силовые министерства. Оказалось, что в мирное время при исполнении служебных обязанностей у нас в республике погибло 60 человек», – рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. До принятия бюджета на следующий год профильный комитет проработает вопрос о том, сколько денег необходимо будет выделить на выплату пенсий такой категории наших граждан. vspmr.org