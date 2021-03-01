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Вдовы военнослужащих и погибших при исполнении служебного долга смогут получать две пенсии

Вдовы военнослужащих и погибших при исполнении служебного долга смогут получать две пенсии

Вдовы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени, смогут получать две пенсии. Верховный Совет в окончательном чтении принял соответствующие дополнения в ряд законов. Законодательная инициатива была разработана группой депутатов Комитета по социальной политике и здравоохранению на основании обращений граждан. Подобные нормы закона существуют во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Мужья этих женщин, хоть и в мирное время, но служили, отдали долг нашему государству. И нужно понимать, сколько бы человек за свою жизнь мог принести доход семье. Мы считаем, что это абсолютно справедливо», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Вдовы военнослужащих будут иметь право на одновременное получение двух пенсий при условии, что женщина не вступила в новый брак.

«Когда мы вникли в этот вопрос, изучили опыт и практику других государств, мы посчитали, что необходимо защитить эту категорию граждан. Мы направили запросы во все силовые министерства. Оказалось, что в мирное время при исполнении служебных обязанностей у нас в республике погибло 60 человек», ­– рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. До принятия бюджета на следующий год профильный комитет проработает вопрос о том, сколько денег необходимо будет выделить на выплату пенсий такой категории наших граждан.
vspmr.org
  • Сегодня, 14:08
  • DTV
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