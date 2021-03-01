Парламент на сегодняшнем заседании 31 марта одобрил введение чрезвычайного положения на территории Молдовы. Обсуждение продолжалось несколько часов, однако четкий план действий пока не определен.
Вчера правительство обратилось с просьбой к парламенту о введении чрезвычайного положения в стране, сообщает point.md.
Сегодня было решено, что в Республике Молдова с 1 апреля по 30 мая на всей территории страны введено чрезвычайное положение. За предложение правительства проголосовали 52 депутата из 82, присутствовавших в зале. В основном депутаты от коалиции Партии Шор и ПCРМ.
И.о. премьер-министр Аурелиу Чокой ранее заявил, что как только чрезвычайное положение будет одобрено депутатами, созовут заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором определят комплекс мер на этот период.
В соответствии с законом в течение периода чрезвычайного положения, в зависимости от конкретной ситуации, могут быть приняты следующие меры:
- предварительная эвакуация граждан из опасных для жизни зон и обязательное обеспечение их местами постоянного или временного проживания;
- введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
- распоряжение о рациональном потреблении пищевых продуктов и других предметов первой необходимости;
- введение карантинного режима и других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; проведение законной реквизиции товаров с целью предотвратить и ликвидировать последствия ситуаций, которые привели к введению чрезвычайного положения;
- установление особого режима работы экономических агентов и государственных учреждений, а также решение других связанных с их работой вопросов, необходимых для аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- изменение порядка назначения на должность и снятия с должности руководителей экономических агентов и госучреждений;
- запрет на отставку работников в этот период, за исключением случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами;
- призыв граждан к предоставлению услуг в пользу общества в соответствии с законом;
- введение особых правил использования средств телекоммуникации.