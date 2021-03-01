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В Молдове введено чрезвычайное положение до 30 мая

В Молдове введено чрезвычайное положение до 30 мая

Парламент на сегодняшнем заседании 31 марта одобрил введение чрезвычайного положения на территории Молдовы. Обсуждение продолжалось несколько часов, однако четкий план действий пока не определен.

Вчера правительство обратилось с просьбой к парламенту о введении чрезвычайного положения в стране, сообщает point.md.

Сегодня было решено, что в Республике Молдова с 1 апреля по 30 мая на всей территории страны введено чрезвычайное положение. За предложение правительства проголосовали 52 депутата из 82, присутствовавших в зале. В основном депутаты от коалиции Партии Шор и ПCРМ.

И.о. премьер-министр Аурелиу Чокой ранее заявил, что как только чрезвычайное положение будет одобрено депутатами, созовут заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором определят комплекс мер на этот период.

В соответствии с законом в течение периода чрезвычайного положения, в зависимости от конкретной ситуации, могут быть приняты следующие меры:

- предварительная эвакуация граждан из опасных для жизни зон и обязательное обеспечение их местами постоянного или временного проживания;

- введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;

- распоряжение о рациональном потреблении пищевых продуктов и других предметов первой необходимости;

- введение карантинного режима и других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
проведение законной реквизиции товаров с целью предотвратить и ликвидировать последствия ситуаций, которые привели к введению чрезвычайного положения;

- установление особого режима работы экономических агентов и государственных учреждений, а также решение других связанных с их работой вопросов, необходимых для аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- изменение порядка назначения на должность и снятия с должности руководителей экономических агентов и госучреждений;

- запрет на отставку работников в этот период, за исключением случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами;

- призыв граждан к предоставлению услуг в пользу общества в соответствии с законом;

- введение особых правил использования средств телекоммуникации.

point.md
  • Вчера, 18:09
  • DTV
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