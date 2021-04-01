Верховный Совет ПМР принял во II неокончательном чтении совершенно новый для республики закон, регламентирующий на государственном уровне регистрацию геномных данных человека. Законопроект был инициирован Президентом ПМР. В январе депутатский корпус принял его в I чтении.
На данный момент в республике законом регулируется только использование дактилоскопических данных человека. Но на месте преступления злоумышленники не всегда оставляют отпечатки пальцев, а биологические следы криминалисты находят чаще, сообщается на сайте ВС ПМР.
Закон «О государственной геномной регистрации» определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать только граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. В базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.
Таким образом, база геномных данных в первую очередь поможет криминалистам и следственным органам оперативно раскрывать совершенные преступления, эффективнее искать без вести пропавших и устанавливать личность человека.
Чтобы закон о геномной регистрации мог вступить в силу (с 1 января 2022 года), необходимо внести изменения в несколько законов, в том числе в законы «О милиции», «О персональных данных» и Уголовно-процессуальный кодекс ПМР. Комитет по социальной политике и здравоохранению к III чтению подготовит пакет законов, чтобы устранить несоответствия с действующим законодательством республики.