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В Украине появится Центр правосудия для детей

В Украине появится Центр правосудия для детей

В Киевской области будет первый такой центр, а впоследствии подобные учреждения планируют открыть по всей Украине.

В Киевской области откроют первый в Украине Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия. В нем создадут комфортные условия для детей, которые "дадут возможность правоохранителям собирать доказательства, не травмируя психики несовершеннолетних". Об этом в среду, 31 марта, сообщает Офис президента.

Его целью будет защита прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации. Также центр должен способствовать повышению качества сбора доказательств при расследовании таких дел, передает korrespondent.net.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что дети получают психологические травмы, когда их неоднократно допрашивают о сексуальном насилии. Чтобы минимизировать травматизацию, планируют открыть центр.

"Цель этих центров - единственный раз, в единственном месте осуществить сбор доказательств по делу, а также помочь ребенку и его семье получить все необходимые услуги", - отметил Кулеба.

Отмечается, что в Конча-Заспе будет первый такой центр, а впоследствии подобные учреждения планируют открыть по всей Украине. Через этот центр будут проходить все дела из Киева и области, касающиеся сексуальных преступлений в отношении детей. Для этого должны выбрать специалистов, которые пройдут обучение и будут работать с детьми.

В 2020 году каждый 10-й ребенок стал жертвой преступления. Сексуальное насилие относится к трем наиболее распространным правонарушениям против несовершеннолетних. Ежегодный рост количества таких преступлений составляет 10%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:45
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