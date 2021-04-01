Dnestr.TV

 
0

Молдова проведёт аудит своей собственности в Украине

Молдова проведёт аудит своей собственности в Украине

В Молдове собираются провести государственный аудит в связи с потерей нескольких объектов на территории Украины. Такое постановление принял Кабинет министров.

А до 15 апреля текущего года Высший совет безопасности Молдовы должен подсчитать количество имущества государства на территории Украины, передает mybusiness.md

Речь, в первую очередь, идет о санатории "Молдова", что находится в Трускавце, а также о здании консульства в Одессе.

В ВСБ считают, что объекты перешли под управление Украины незаконно. По отдельным таким спорам страна собирается организовать переговоры с правительством Украины.

"Мы рекомендовали в первую очередь рассмотреть ситуацию консульства Молдовы в Одессе и молдавского санатория в Трускавце и до 15 апреля подать в Высший совет безопасности конкретный отчет о принятых мерах", - прокомментировала данное расследование президент Молдовы Майя Санду.

«После дискуссий на заседании Высшего совета безопасности мы сделали ряд рекомендаций правительству и другим госучреждениям, попросив все учреждения, у которых есть подведомственные объекты на территории Украины, дать очень подробную информацию о положении этих предприятий, о финансовом положении, об проблемах юридического характера», - заявила Майя Санду.

По её словам, правительству рекомендовано изучить целесообразность найма компании для проведения финансового и юридического аудита по каждому объекту и разработать стратегию переговоров с украинской стороной для решения вопросов, по которым возникают споры.
mybusiness.md
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна