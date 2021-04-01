В Молдове собираются провести государственный аудит в связи с потерей нескольких объектов на территории Украины. Такое постановление принял Кабинет министров.
А до 15 апреля текущего года Высший совет безопасности Молдовы должен подсчитать количество имущества государства на территории Украины, передает mybusiness.md
Речь, в первую очередь, идет о санатории "Молдова", что находится в Трускавце, а также о здании консульства в Одессе.
В ВСБ считают, что объекты перешли под управление Украины незаконно. По отдельным таким спорам страна собирается организовать переговоры с правительством Украины.
"Мы рекомендовали в первую очередь рассмотреть ситуацию консульства Молдовы в Одессе и молдавского санатория в Трускавце и до 15 апреля подать в Высший совет безопасности конкретный отчет о принятых мерах", - прокомментировала данное расследование президент Молдовы Майя Санду.
«После дискуссий на заседании Высшего совета безопасности мы сделали ряд рекомендаций правительству и другим госучреждениям, попросив все учреждения, у которых есть подведомственные объекты на территории Украины, дать очень подробную информацию о положении этих предприятий, о финансовом положении, об проблемах юридического характера», - заявила Майя Санду.
По её словам, правительству рекомендовано изучить целесообразность найма компании для проведения финансового и юридического аудита по каждому объекту и разработать стратегию переговоров с украинской стороной для решения вопросов, по которым возникают споры. mybusiness.md