Вступил в силу указ президента РМ об использовании Национальной армии во время чрезвычайного положения в области здравоохранения.
Документ был подписан Майей Санду 26 марта и опубликован в Monitorul Oficial, передает publika.md
Согласно тексту указа, Национальная армия будет оказывать необходимую поддержку государственным органам персоналом и материально-техническими средствами в деятельности по охране общественного порядка и соблюдении физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19, патрульных миссий, специальных механизмов передвижения внутри страны, безопасности и защиты важнейших объектов/зон и инфраструктуры, транспортировки персонала, материалов и методов для выполнения конкретных миссий, эпидемиологической сортировки, здравоохранения и других миссий.
В документе отмечается, что армия будет действовать в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.