Dnestr.TV

 
0

В Молдове вступил в силу указ об использовании Нацармии во время чрезвычайного положения в области здравоохранени

В Молдове вступил в силу указ об использовании Нацармии во время чрезвычайного положения в области здравоохранени

Вступил в силу указ президента РМ об использовании Национальной армии во время чрезвычайного положения в области здравоохранения.

Документ был подписан Майей Санду 26 марта и опубликован в Monitorul Oficial, передает publika.md

Согласно тексту указа, Национальная армия будет оказывать необходимую поддержку государственным органам персоналом и материально-техническими средствами в деятельности по охране общественного порядка и соблюдении физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19, патрульных миссий, специальных механизмов передвижения внутри страны, безопасности и защиты важнейших объектов/зон и инфраструктуры, транспортировки персонала, материалов и методов для выполнения конкретных миссий, эпидемиологической сортировки, здравоохранения и других миссий.

В документе отмечается, что армия будет действовать в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

publika.md
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна