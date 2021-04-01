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Президент ПМР: Первая партия вакцины «Спутник V» поступит в Приднестровье в этом месяце

Президент ПМР: Первая партия вакцины «Спутник V» поступит в Приднестровье в этом месяце

В Приднестровье поставят 62 тысячи доз российской вакцины «Спутник V». Первая партия поступит в республику уже в этом месяце. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент ПМР Вадим Красносельский.

«Состоялась рабочая встреча с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Николаевичем Козаком. Достигнута принципиальная договоренность о поставкe в Приднестровье 62 000 доз вакцины «Спутник V». Первая партия – 42 000 единиц – прибудет в республику уже в текущем месяце, еще 20 000 доз – в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке», - подчеркнул Вадим Красносельский.

Президент ПМР: Первая партия вакцины «Спутник V» поступит в Приднестровье в этом месяце
novostipmr.com
  • Вчера, 20:41
  • DTV
  • Просмотров: 42
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