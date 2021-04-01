Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года, заявил резидент Международного Информационного Нобелевского Центра Вячеслав Тютюнник.
Как уточнил Тютюнник, слова которого приводит grozny.tv, удостоить Кадырова премии предложено "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае, передает mk.ru
В июле 2020 года Кадыров высказал точку зрения, что он достоин Нобелевской премии за свои усилия по борьбе с международным терроризмом. Так он прокомментировал внесение в санкционный список США.
Нобелевская премия мира вручается с 1901 года лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется. mk.ru