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Регистрация прицепов с нейтральными номерами возможна в Тирасполе и Рыбнице

Регистрация прицепов с нейтральными номерами возможна в Тирасполе и Рыбнице

В пунктах регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница с сегодняшнего дня, 1 апреля, началось предоставление услуг по регистрации номерных знаков нейтральной модели для прицепов ряда категорий автомобилей.

Речь идет об автомобилях и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, включая коммерческие транспортные средства - фургоны и гоночные автомобили, мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, с установленным вспомогательным двигателем, прицепы и полуприцепы типа дом-караван и т. д. Категории автомобилей перечислены в положениях п. 1 Протокольного решения от 24 апреля 2018 года ,,Об участии транспортных средств из приднестровского региона в международном дорожном движении, не осуществляющих коммерческую деятельность”, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Согласно пресс-релизу Бюро политик по реинтеграции, услуга будет предоставлена в соответствии с положениями Дополнительного протокола от 30 сентября 2020 года об изменениях и дополнениях, внесенных в приложение № 1 Протокольного решения от 24 апреля 2018 года и с постановлением Института стандартизации Республики Молдова № 45 от 26 марта 2021 года, в соответствии с которым был скорректирован национальный технический профильный стандарт.

Начиная с 1 июня этого года, в рамках тех же территориальных подразделений, должен быть запущен процесс предоставления услуги по выдаче номерных знаков нейтральной модели в течение 20 дней по тарифу 330 леев, а в течение 10 дней по тарифу 660 леев. Для выдачи временного свидетельства о регистрации, выданного в день обращения, заявитель должен заплатить 80 леев.
point.md
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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