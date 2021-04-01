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Росстат планирует проследить за правильностью сведений о России в рейтингах

Росстат планирует проследить за правильностью сведений о России в рейтингах

Росстат и правительство Москвы займутся проверкой и актуализацией данных о России, которые используются при составлении международных рейтингов. Служба вместе с Минэкономикии, Аналитическим центром Москвы и международным центром статистической экспертизы «Центростат» подготовила дорожную карту действий на ближайшие два года.

«Мы регулярно сталкиваемся с случаями, когда позиции России в международных рейтингах не соответствуют реальному положению дел. Причина в том, что многие международные организации и рейтинговые агентства используют неофициальные источники информации, экспертные оценки, устаревшие данные. Мы должны проанализировать, на каких данных рассчитываются показатели, сравнить с имеющейся у нас информацией, и в случае необходимости указать на неточности»,— заявил глава Росстата Павел Малков на первом заседании межведомственной рабочей группы по международным сопоставлениям и рейтингам (цитата по сайту Росстата), передает kommersant.ru.

До 30 апреля ведомства сформируют перечень ключевых рейтингов, по которым будет вестись работа, сообщает РБК со ссылкой на дорожную карту проекта. К третьему кварталу Росстат рассчитывает установить основные несоответствия информации в рейтингах и официальных данных. Затем будут выработаны «рекомендации по гармонизации национальной и международной методологии расчета показателей».

Также ведомства намерены продвигать новые и альтернативные рейтинги по ключевым для России направлениям. Кроме того, они оценят объективность существующих международных рейтингов.

У российских властей регулярно возникают вопросы к объективности международных рейтингов. В частности, Федеральная налоговая служба и Минфин РФ с 2012 года вели со Всемирным банком (ВБ) дискуссию по вопросам рейтинга Doing Business (DB). По итогам рейтинга DB-2020 российские ведомства уведомили ВБ, что считают часть налоговой составляющей рейтинга непрозрачной, искажающей реальность и не дающей возможности для РФ использовать ее для улучшения налогового администрирования. В августе 2020 года ВБ решил приостановить публикацию рейтинга из-за возможных нарушений, допущенных при сборе данных.
kommersant.ru
  • Вчера, 21:06
  • DTV
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