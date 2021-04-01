Ситуация с представителями Белоруссии на «Евровидении», которым отказали в участии в конкурсе в этом году, является «цензурой чистой воды». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 1 апреля.
Он указал, что действия организаторов конкурса являются показателем «культурной революции» и не соответствуют демократическим основам, передает iz.ru
«Это цензура чистейшей воды: эта песня, поскольку мы, непонятно какие, какие-то анонимные люди, в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую. Дают другую песню, и то же самое. Ну что это за искусство, что это за культура, что это за демократия», — сказал министр РФ в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
27 марта лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков прокомментировал отстранение коллектива от участия в «Евровидении-2021». По его словам, такое решение организаторов не стало неожиданностью. По мнению Бутакова, ситуация с участием Белоруссии в конкурсе в нынешнем году отображает «двойные стандарты», так как в прошлые годы в «Евровидении» принимали участие песни и с конкретным политическим содержанием.
26 марта стало известно, что председатель белорусского государственного медиахолдинга БТРК и организатор проекта национального отбора на «Евровидение» Иван Эйсмонт выбрал новую композицию для участия в шоу, поскольку утвержденная ранее песня не была допущена к конкурсу из-за якобы политического контекста.
Однако организаторы «Евровидения» отказали Белоруссии в участии в текущем году, заявив, что песня представителей республики нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации.