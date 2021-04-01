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В Молдове запретили прогулки в парке, торжественные свадьбы в ЗАГСах и протесты. Какие еще ограничения будут действовать во время ЧП

В Молдове запретили прогулки в парке, торжественные свадьбы в ЗАГСах и протесты. Какие еще ограничения будут действовать во время ЧП

В Молдове на время чрезвычайного положения будет запрещено находиться в парках, на игровых и спортивных площадках. Кроме того, в Кишиневе и Бельцах с 3 апреля введут комендантский час: с 23.00 до 5.00 без уважительных причин будет нельзя находиться за пределами своего дома. Об этом и о других новых ограничениях рассказал 1 апреля и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой на брифинге по итогам заседания Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

Запрет на нахождение в парках, игровых и спортивных площадках и в зонах отдыха будет действовать по всей Молдове, передает newsmaker.md.

Кроме того, всем жителям Кишинева и Бельц нельзя будет с 23.00 до 5.00 находиться за пределами своих квартир или домохозяйств. Запрет не будет касаться тех, кто идет с работы или на работу, возвращается из аэропорта или с вокзала, идет за лекарствами в аптеку или отправился за медицинской помощью. Также право пренебречь комендантским часом будут у тех, кто встречает из поездок своих близких, например, в аэропорту.

Те, кто будет на улице с 23.00 до 5.00, должны быть готовы предоставить патрулю документы, заявление от работодателя или заявление о личной ответственности за нахождение вне дома в комендантский час. Этот запрет, в отличие от остальных, начнет действовать только с 3 апреля.

Как рассказал Чокой, по всей Молдове также будет запрещено торжественное проведение свадеб в ЗАГСах. На регистрации смогут присутствовать только молодожены. Запрещены и все другие торжественные церемонии. Какие именно, Чокой не уточнил.

На время ЧП также запретят митинги, протесты и любые подобные массовые мероприятия.

Местные центры общественного здоровья получат право прерывать работу бизнеса, который не соблюдает эпидемиологические норма и запреты. Владельцам бизнеса также придется сократить до 30% число сотрудников, присутствующих на рабочих местах. Это не касается только производств, где сокращение сотрудников технически невозможно.

До 30 мая 2021 года в Молдове будет действовать мораторий на государственные проверки.

Поставщикам коммунальных услуг запретили отключать потребителей от электричества, газа, отопления или воды в случае неуплаты, а также начислять пеню за долги. Это касается только частных лиц.

Школьники и студенты продолжат учиться в онлайн режиме до улучшения ситуации, но детские сады по-прежнему продолжат работу.

Чокой отметил, что на брифинге он привел только некоторые пункты решения комиссии. Полную версию документа к 20.18 еще не опубликовали. Как только она будет опубликована, NM подробно расскажет о ее содержании.

Напомним, за решение ввести в Молдове ЧП с 1 апреля по 30 мая накануне проголосовали депутаты от Партии социалистов и платформы Pentru Moldova, куда входит партия «Шор». В решении парламента не упоминалась ни одна конкретная ограничительная мера. Тем не менее официально режим ЧП начал действовать в стране с 1 апреля.

С предложением ввести ЧП в Молдове вышло правительство. И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объяснил инициативу тем, что ситуация с коронавирусом в стране становится все хуже, врачи и больницы не справляются с потоком пациентов. Тем не менее он никак не объяснил, почему еще 13 марта кабмин не предложил парламенту ввести на две недели ЧП, когда с такой идеей выступила президент Майя Санду и Высший совет безопасности..

Согласно закону «О режимах чрезвычайного, осадного и военного положения», на время действия ЧП не допускается проведение выборов любого уровня и роспуск парламента. Правительство получает больше полномочий.
newsmaker.md
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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