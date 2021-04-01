В этом году центральная часть Бендер значительно преобразится. Подробный план по благоустройству представили на сайте местной госадминистрации. Свои предложения могут направлять и жители города на почту: blagoustroistvo_benbery@mail.ru.
Сквер с фонтаном, расположенный у памятника Павлу Ткаченко, будет видоизменён и объединит в единое пространство две существующие рекреационные зоны: у жилого дома № 41 по ул. Шестакова и домов № 25 - № 27 по ул. Ленина.
В результате появится зона отдыха с реконструированным фонтаном, на продольной линии которого в продолжение композиции возникнут отдельные водные струи, точечно бьющие из-под нового тротуарного покрытия. За ними на небольшом возвышении будет создана эстрадная площадка, пишет novostipmr.com.
Появятся микро-зоны для тихого отдыха с принципиально новыми элементами благоустройства.
Участок, прилегающий к площади Освобождения, названный в народе «Маланка», также изменится. Сквер «Приказ Сталина» территориально приблизится к центральной оси улицы Ленина в направлении к Музею под открытым небом.
Увеличится площадь сквера, улучшится его архитектурный облик, будет найдено новое ландшафтное решение. Планируется высадить деревья лиственных пород. На данном участке появится более тенистый и комфортный уголок в самом сердце города для отдыхающих.
Территория Музея под открытым небом будет дополнена стационарными объектами для размещения тематической экспозиции.
Будет реконструирована чаша фонтана, увеличится её объем за счёт нижнего яруса, появятся каскады.
На площади Освобождения в районе жилого дома № 20 по ул. Ленина продолжит ежедневно работать с 7:00 до 22:00 автомобильная стоянка.
На всем протяжении улицы Ленина планируется построить велосипедные дорожки. Трасса будет проложена в направлении от ул. Академика Федорова до ул. Ткаченко. Далее - через парк Октябрьский, по нижней террасе набережной реки Днестр, через вновь возведенный участок под автомобильным и железнодорожным мостами к городскому пляжу.
После обследования и реконструкции подземных инженерных сетей и коммуникаций будет уложено новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части, а на тротуарах появится плитка.
Претерпит изменение конфигурация дорожной сети для обеспечения безопасного движения пешеходов и транспортных средств. Будут оборудованы пешеходные переходы нового типа, обеспечивающие беспрепятственное пересечение проезжей части, в том числе для маломобильной группы населения. Таким образом, будет создано безбарьерное пространство в соответствии с действующим законодательством и на основании лучших примеров современных городов мира. novostipmr.com