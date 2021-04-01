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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 26 марта по 1 апреля на территории ПМР зарегистрировано 153 заявления и сообщения о преступлениях, по 118 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован разбой (раскрыт), четыре грабежа (подозреваемые установлены по трём фактам), изнасилование (раскрыто), 34 кражи (15 из них раскрыты по горячим следам), угон транспортного средства. Выявлено и задокументировано 13 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по 12 из них), вымогательство (раскрыто), пять преступлений в сфере экономики (все раскрыты), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано десять обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано три госдолжника и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел зафиксировано 1314 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 14 водителей, которые вели автотранспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено четыре таких водителя, г. Бендеры и Рыбницкого района – по три, Григориопольского района – два, Дубоссарского и Каменского районов – по одному.

С 26 марта по 1 апреля на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погиб один человек в с. Плоть Рыбницкого района по причине неосторожности при курении. Раненых нет. Кроме того, три пожара зарегистрировано в Тирасполе, два – на территории обслуживания г. Бендеры (в Бендерах и Парканах). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 25 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 17:28
  • DTV
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