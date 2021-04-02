Dnestr.TV

 
0

Светлану Тихановскую внесли в список террористов

Светлану Тихановскую внесли в список террористов

КГБ Белоруссии внес бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Перечень пополнился 18 фамилиями. Помимо Тихановской, в список, в частности, попал бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

В конце марта против Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По словам генерального прокурора, экс-кандидат и другие оппозиционеры пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радикальной оппозиции спуску не будет.
lenta.ru
  • Вчера, 17:44
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна