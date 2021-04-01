С 5 по 19 апреля Министерство здравоохранения совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведут бесплатное тестирование на ВИЧ, гепатит С и сифилис. Акция приурочена к Всемирному дню здоровья.
Всех желающих проверить свое здоровье ждут в профильном учреждении по адресу г. Тирасполь, ул. Мира, 33, корпус 5 (Социальный центр, кабинет №1 и №2). Тестирование будет проходить ежедневно с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.30. Предварительная запись не нужна. Каждый пришедший получит печатные информационные материалы, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Тестирование анонимное, результат на бумаге не выдаётся.
В рамках акции также будут организованы просветительские выступления специалистов в области ВИЧ. Так, запланированы онлайн-лекции для образовательных учреждений по профилактике инфекции среди молодежи. Телефон для справок (0533) 5-80-34. minzdrav.gospmr.org