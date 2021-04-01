В настоящее время, согласно нормам закона, собственник прибора учёта расхода питьевой воды обязан передать его на обслуживание в водоснабжающую организацию и платить за это абонентскую плату. Потребитель обязан заключить договор на абонентское сервисное обслуживание с ГУП «Водоснабжение и водоотведение», в результате чего специализированная организация проводит работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета расхода питьевой воды. Однако не все собственники счетчиков на воду согласны с таким обязательством, поскольку считают, что могут самостоятельно проводить ремонт, а также за фиксированную плату поверять счетчик через определенный период времени. По их мнению, это обходится гораздо дешевле, чем платить постоянную абонентскую плату. По этому поводу депутатам поступает множество жалоб с просьбой решить эту ситуацию.
Главным мотивом является несогласие заключать договор на абонентское сервисное обслуживание приборов учета питьевой воды, поскольку они являются собственностью потребителя, так как приобретали и устанавливали их люди за счёт своих средств.
Депутаты Верховного Совета Антон Онуфриенко и Григорий Дьяченко вышли с законодательной инициативой и предложили отменить норму закона, которая обязывает заключать договор на обслуживание водомеров, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Законопроектом предусматривается норма, по которой обязанность меняется на право. Если человек хочет заключать договор на обслуживание, он заключает, не хочет – самостоятельно, как это было раньше, вызывает соответствующих специалистов, которые снимают этот счетчик, сам везет его на поверку, сам забирает. Такая схема работала долгие годы и в целом она показала, может быть, не стопроцентную эффективность, но схема была рабочая. С определенного времени мы стали получать большое количество жалоб граждан, потому что их вынуждают заключать эти договора. Это дополнительные траты наших граждан. Это вызывает, мягко скажем, недоумение», – подчеркнул заместитель Председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ и транспорту Антон Онуфриенко.
Депутаты профильного комитета решили более детально прорабатывать вопрос с обслуживанием счетчиков. По мнению парламентариев, проблема должна быть решена кардинально. На сегодняшний день никаких вопросов не возникает с обслуживанием газовых или электросчетчиков. Поставляющие электроэнергию или природный газ организации самостоятельно обслуживают приборы учета.
«Мы знаем, как это работает с газовыми счетчиками, с электрическими счетчиками, где люди не имеют никаких проблем, оплачивают все услуги в составе тарифа. Сами снабжающие организации приходят, что-то меняют, не беспокоят людей, и дополнительными тратами тоже не отягощают», – отметил Антон Онуфриенко.
Депутаты приняли решение в рамках профильного комитета создать рабочую группу по изучению вопроса и дальнейшей реализации возможности перейти на схему обслуживания водомеров, аналогичную обслуживанию газовых и электрических счетчиков. А пока депутаты комитета по вопросам АПК будут рекомендовать Верховному Совету принять в первом чтении изменения в закон «О питьевом водоснабжении в ПМР». vspmr.org