Инцидент произошел на ТПП «Бендеры-Варница», где со стороны Республики Молдова прибыло транспортное средство, на котором перемещался в соответствии со специальной таможенной процедурой товар в адрес отечественной фирмы. Примечательно, что мужчина, управлявший автомобилем, при более детальном осмотре данного транспортного средства начал заметно нервничать, особенно в процессе идентификации товара в представленных товаросопроводительных документах.
При проведении тщательного контроля сотрудник постовой службы произвел замер грузового отсека транспортного средства и сверил с техническими характеристиками, имеющимися в распоряжении таможенных органов. После того как водителю было предложено вскрыть стенку автомобиля между кабиной и грузовым отсеком, в специально изготовленной нише и были обнаружены товары, сокрытые от таможенного контроля, сообщается на сайте ГТК ПМР.
В результате проведённых мероприятий оперативными сотрудниками и инспекторами постовой службы общее изъятое количество незаконно перемещённой табачной продукции составило 3000 пачек, алкогольной продукции в ассортименте более 300 бутылок.
По выявленному факту составлен протокол об административных правонарушениях в соответствии со ст. 16.2 КОАП ПМР «Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ПМР». Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 10% до 100% стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискаций или без таковой, и конфискация транспортных средств со специально изготовленными тайниками.
Во избежание неприятностей с законом напоминаем гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил перемещения товаров через границу, поскольку выполнение требований таможенного законодательства значительно выгоднее, чем попытка их обойти, что, в конечном итоге, обходится гораздо дороже.