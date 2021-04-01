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Белый дом сообщил детали разговора Байдена и Зеленского

Белый дом сообщил детали разговора Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — заявили в Белом доме.

Также Байден подчеркнул приверженность американской администрации восстановлению стратегического партнёрства с Украиной для поддержки плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, «основанной на демократических ценностях», передает rt.com.

«Лидеры согласились, что эти реформы являются основными для евро-атлантических устремлений Украины», — говорится в заявлении.

Также Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и «укрепления демократии в регионе».

Ранее сообщалось, что Байден проведёт первый телефонный разговор с Зеленским.

В Кремле сообщили, что появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

Также в Кремле подчеркнули, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
rt.com
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
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