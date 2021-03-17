Цифровизация документов, которые выдаются ЗАГСами, идёт весьма активно и будет продолжена. Напомним: несколько недель назад Верховный Совет узаконил перевод в электронный вид ещё нескольких услуг. Жители республики, в том числе, получат в дальнейшем возможность подать олнайн заявление о государственной регистрации акта гражданского состояния и получить в таком же виде повторное свидетельство о регистрации. И. о. начальника столичного отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ирина Згоба пояснила ИА «Новости Приднестровья», о чём идёт речь.
Сегодня на портале в электронном формате доступны 8 услуг ЗАГСа. В первую очередь в цифру перевели те, которые востребованы у граждан больше всего. Также учитываются технические возможности и некоторые другие нюансы.
«Чтобы оцифровать услугу, нужно чётко понимать, что мы её можем оказать без контакта: без присутствия граждан при подаче заявления и без определённого пакета документов, который необходим для обработки данного заявления. По остальным услугам необходим личный приём, чтобы чётко убедиться в некоторых позициях, которые определены законом. Есть некоторые услуги, которые полностью доступны в электронном виде, начиная с подачи заявки и заканчивая получением результата. Если у гражданина есть квалифицированная электронная подпись, то мы ему можем переслать документ в электронном виде, то есть ему не нужно будет приходить в ЗАГС и забирать его», – отметила Ирина Згоба.
Всего же на портале от ЗАГСа заявлено более 20 услуг. Востребованность каждой анализируется. Есть те, которые запрашиваются через портал очень часто, а есть те, что гораздо реже. В любом случае, как отмечают в ЗАГСе, целая команда работает над тем, чтобы получение нужных справок и документов стало удобнее и максимально сократило личный контакт.
Приднестровцы эти усилия оценили. Число тех, кто обращается в ЗАГС через Портал госуслуг, постоянно растёт.
«В начале года, как правило, все очень активно пользуются Порталом госуслуг. В это время многие предприятия и организации требуют определённого рода документы, подтверждающие право на налоговые вычеты. И потому к нам обращается очень большое количество граждан. Кроме того, в течение всего года обращаются те, кто поменял место работы либо у кого в этом есть необходимость, для подтверждения каких-либо документов», – отметила руководитель организации. novostipmr.com