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В Тунисе открыли бюст Юрия Гагарина

В Тунисе открыли бюст Юрия Гагарина

Бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина открыли в пятницу в Тунисе. Торжественная церемония прошла в центральном офисе компании Telnet Holding, ранее запустившей при помощи российской ракеты-носителя первый космический спутник, полностью разработанный и произведенный в Тунисе.

Участие в церемонии, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, приняли посол России в Тунисе Сергей Николаев, министр иностранных дел Туниса Усман Джеранди, министр высшего образования и научных исследований Туниса Ульфа бен Уда, а также главы диппредставительств ряда африканских стран. Бронзовый бюст первого космонавта работы скульптора Алексея Леонова был передан в дар тунисской стороне международным благотворительным общественным фондом "Диалог Культур - Единый мир" при содействии посольства России, сообщает ТАСС.

Как отметил в своем выступлении российский посол, символичным моментом стало то, что празднование 60-летия первого полета человека в космос практически совпало с выводом на орбиту первого тунисского искусственного спутника Земли Challenge One российской ракетой-носителем "Союз-2.1а". "Открытый сегодня бюст Юрия Гагарина станет символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", - подчеркнул Николаев.

22 марта состоялся успешный запуск тунисского спутника связи Challenge one с космодрома Байконур. Данный аппарат стал первым в составе группировки из 30 тунисских спутников, оснащенных передовым коммуникационным оборудованием. Спутник предназначен для обеспечения работы интернета вещей и впервые в мире использует высокоскоростной протокол космической связи LoRa.
tass.ru
  • Сегодня, 17:56
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