Реставрационные работы в кишиневском доме-музее Александра Сергеевича Пушкина выполнены на 85 %. Первый этап работ закончили еще к сентябрю 2020 года, когда мы отмечали 200-летие приезда поэта в Кишинев. Помочь в проведении и скорейшем завершении реставрации решил тогдашний президент Молдовы Игорь Додон вместе с Министерством образования, культуры и исследований, и при помощи Российской Федерации, передает a-tv.md
Дом-музей Александра Сергеевича Пушкина в Кишиневе – один из уникальных памятников архитектуры и культуры Молдовы, долгое время находился в плачевном состоянии. Последние масштабные реставрационные работы проводились в 1987 году. Именно тогда здесь был создан целый музейный комплекс, включающий дом Пушкина и сквер, где находится памятник поэту. Однако со временем здание обветшало и нуждалось в основательной реконструкции. Сегодня дом почти не узнать, уже установлена новая крыша и выполнена внешняя облицовка.
Вадим Дрелинский, директор музея им. А.С. Пушкина: «Мы не могли приступить к фасаду из-за погодных условий, и кое-какие работы нужно доделать внутри. Я надеюсь, что мы не выбьемся из графика в связи с ремонтом. Скорее всего, доступ посетителям музея будет закрыт, поэтому строителям никто не будет мешать».
Внутри дома уже новые стены, пол, потолок. Установлена новая система отопления, освещение, а также пожарная и охранная сигнализация.
Вадим Дрелинский, директор музея им. А.С. Пушкина: «По закону после окончания ремонта мы должны две недели проветривать помещение, чтобы экспонаты не впитали запах краски. И после проветривания мы начнем создавать новую экспозицию. Но в целом стиль сохранится, а также все традиции, которые были присущи пушкинскому домику».
Совместными усилиями экс-президента, Министерства культуры и столичной примэрии были найдены 550 тысяч леев на ремонт крыши, а также найдены средства на проведение технической экспертизы музейного комплекса, что помогло начать реставрационные работы.