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В Кишиневе появятся пункты приема просроченных лекарств и медицинских приборов

В Кишиневе появятся пункты приема просроченных лекарств и медицинских приборов

В Молдове одна из аптечных сетей намерена открыть в Кишиневе несколько пунктов сбора просроченных лекарств.

О том, что просроченные лекарства нельзя выбрасывать, поскольку они представляют угрозу для окружающей среды, знают все. Однако до сих пор в Молдове не было мест, куда граждане могли бы отнести просроченные медикаменты, передает bloknot-moldova.md.

Начиная с 5 апреля, этот вопрос будет частично решен, пока только в Кишиневе. Одна из молдавских аптечных сетей открывает в столице несколько пунктов сбора просроченных лекарств, пластиковой тары и медицинских приборов.

Такие пункты будут открыты в разных частях города по следующим адресам:

ул. Каля Ешилор, 3/2;

бул. Г. Виеру, 13;

ул. Киев, 11;

бул. Дачия, 21/6;

ул. Ион Думенюк, 12.

Однако имеются и некоторые ограничения. В частности, не будут приниматься ртутные термометры, медицинские маски и перчатки, средства защиты от COVID-19, шприцы, иглы для глюкометров, а также оборудование, содержащее радиоактивные вещества.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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