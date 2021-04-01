В Молдове одна из аптечных сетей намерена открыть в Кишиневе несколько пунктов сбора просроченных лекарств.
О том, что просроченные лекарства нельзя выбрасывать, поскольку они представляют угрозу для окружающей среды, знают все. Однако до сих пор в Молдове не было мест, куда граждане могли бы отнести просроченные медикаменты, передает bloknot-moldova.md.
Начиная с 5 апреля, этот вопрос будет частично решен, пока только в Кишиневе. Одна из молдавских аптечных сетей открывает в столице несколько пунктов сбора просроченных лекарств, пластиковой тары и медицинских приборов.
Такие пункты будут открыты в разных частях города по следующим адресам:
ул. Каля Ешилор, 3/2;
бул. Г. Виеру, 13;
ул. Киев, 11;
бул. Дачия, 21/6;
ул. Ион Думенюк, 12.
Однако имеются и некоторые ограничения. В частности, не будут приниматься ртутные термометры, медицинские маски и перчатки, средства защиты от COVID-19, шприцы, иглы для глюкометров, а также оборудование, содержащее радиоактивные вещества.