Специалисты распредели страны по принципу светофора, с учетом эпидемиологической обстановки. Коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, но некоторым государствам удается контролировать заболеваемость.
Специалистами были составлены списки стран для путешествий, учитывая обстановку по коронавирусу. «Зеленые» - благоприятные для посещения, «красные» - страны по-прежнему с неблагоприятной обстановкой, передает runews24.ru
Самыми безопасными странами для путешествий специалисты считают Мальдивы, Мальту, Израиль и Португалию. Массовая вакцинация и социальная дистанция в этих странах позволили пойти на спад заражению коронавирусом и открыть границы для туристов.
Только при соблюдении большого списка ограничений по COVID-19 готовы принять путешественников Турция, Греция и Испания.
А государства Евросоюза и Ближнего Востока вместе со странами Азии, Латинской Америки и Африки вовсе не смогут принимать туристов этим летом, сообщили эксперты.