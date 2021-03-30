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Составлены списки «зеленых» и «красных» стран для туристов

Составлены списки «зеленых» и «красных» стран для туристов

Специалисты распредели страны по принципу светофора, с учетом эпидемиологической обстановки. Коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, но некоторым государствам удается контролировать заболеваемость.

Специалистами были составлены списки стран для путешествий, учитывая обстановку по коронавирусу. «Зеленые» - благоприятные для посещения, «красные» - страны по-прежнему с неблагоприятной обстановкой, передает runews24.ru

Самыми безопасными странами для путешествий специалисты считают Мальдивы, Мальту, Израиль и Португалию. Массовая вакцинация и социальная дистанция в этих странах позволили пойти на спад заражению коронавирусом и открыть границы для туристов.

Только при соблюдении большого списка ограничений по COVID-19 готовы принять путешественников Турция, Греция и Испания.

А государства Евросоюза и Ближнего Востока вместе со странами Азии, Латинской Америки и Африки вовсе не смогут принимать туристов этим летом, сообщили эксперты.

runews24.ru
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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