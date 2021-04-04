В США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
По словам собеседников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем, сообщает ria.ru.
Решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает как с AstraZeneca, так и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
По данным газеты, компания AstraZeneca заявила, что будет работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10. Главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее заявил, что не видит необходимости в использовании вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом, даже если она будет одобрена национальным регулятором.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. В США вакцина AstraZeneca все еще не получила разрешение для использования. ria.ru