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В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

Четыре года прошло с момента официального открытия отреставрированной за 15 миллионов бюджетных гривен Потемкинской лестницы, и просчеты подрядной организации становятся все очевиднее.

Влага по-прежнему проникает в остов лестницы и разрушает штукатурку и краску на боковой части сооружения. Особенно хорошо это заметно со стороны Стамбульского парка, передает корреспондент «Думской».

В средней арке вода капает со сводов и образует немаленькую лужу.



Несмотря на наличие общественной уборной неподалеку, одесситы и гости города используют верхние галереи лестницы в качестве бесплатного туалета.

Нижние галереи, в которых в январе 2017 года среди скопившегося мусора был найден труп, остаются пристанищем для бездомных.

Напомним, реставрацию визитной карточки города начали в 2016 году и торжественно открыли с участием президента Украины весной 2017-го. Качество работ почти сразу вызвало массу нареканий со стороны общественников, которые занимаются борьбой за культурное наследие.

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками

В Одессе Потемкинская лестница уже осыпается, а бездомные продолжают жить и мусорить под арками
dumskaya.net
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
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