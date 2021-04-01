Четыре года прошло с момента официального открытия отреставрированной за 15 миллионов бюджетных гривен Потемкинской лестницы, и просчеты подрядной организации становятся все очевиднее.
Влага по-прежнему проникает в остов лестницы и разрушает штукатурку и краску на боковой части сооружения. Особенно хорошо это заметно со стороны Стамбульского парка, передает корреспондент «Думской».
В средней арке вода капает со сводов и образует немаленькую лужу.
Несмотря на наличие общественной уборной неподалеку, одесситы и гости города используют верхние галереи лестницы в качестве бесплатного туалета.
Нижние галереи, в которых в январе 2017 года среди скопившегося мусора был найден труп, остаются пристанищем для бездомных.
Напомним, реставрацию визитной карточки города начали в 2016 году и торжественно открыли с участием президента Украины весной 2017-го. Качество работ почти сразу вызвало массу нареканий со стороны общественников, которые занимаются борьбой за культурное наследие.