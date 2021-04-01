Dnestr.TV

 
0

Очередной украинский проект несет новую опасность экологии Молдовы

Очередной украинский проект несет новую опасность экологии Молдовы

В Одесской области готовится строительство линии электропередачи-300 от Новоодесска до Арциза.

Об этом сообщил в соцсетях эколог, доктор биологии Илья Тромбицкий.

– Идея проекта не сегодняшняя. В 2011-12 годах Европейский банк реконструкции и развития на свои деньги помог выбрать менее вредный вариант прохождения линии (синяя линия), чтобы она не затрагивала охраняемые природные территории. Банк ушел, и вот, практически выбрано наиболее вредное для водно-болотных угодий Нижнего Днестра прохождение ЛЭП - по болотам вдоль молдавской границы (красная линия). Там же предполагается построить и дорогу, нарушив гидрологический режим ветландов. Стройки прямо затрагивают интересы Республики Молдова. Темно-зеленый цвет на схеме (внизу - прим. ред.) - водно-болотные угодья, в основном - международного значения, - отметил Тромбицкий.

Очередной украинский проект несет новую опасность экологии Молдовы

https://bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • К чему приведет реформа спорта в Бендерах
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Определены участки рыбохозяйственных водоемов, на котор ...
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
  • В Винницкой области определили поэтапность строительств ...
  • Мэр города в Одесской области предъявил территориальные ...
  • Депутаты ВС ПМР вышли с инициативой отменить норму зако ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна