В Одесской области готовится строительство линии электропередачи-300 от Новоодесска до Арциза.
Об этом сообщил в соцсетях эколог, доктор биологии Илья Тромбицкий.
– Идея проекта не сегодняшняя. В 2011-12 годах Европейский банк реконструкции и развития на свои деньги помог выбрать менее вредный вариант прохождения линии (синяя линия), чтобы она не затрагивала охраняемые природные территории. Банк ушел, и вот, практически выбрано наиболее вредное для водно-болотных угодий Нижнего Днестра прохождение ЛЭП - по болотам вдоль молдавской границы (красная линия). Там же предполагается построить и дорогу, нарушив гидрологический режим ветландов. Стройки прямо затрагивают интересы Республики Молдова. Темно-зеленый цвет на схеме (внизу - прим. ред.) - водно-болотные угодья, в основном - международного значения, - отметил Тромбицкий.